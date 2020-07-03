Украина: Первая лига

Президент Руха эмоционально отреагировал на то, что "львы" обещали по 500 тысяч гривен каждому, кто обыграет его команду.

Глава Руха Григорий Козловский опубликовал видео, из которого стало известно, что совладелец Карпат Олег Смалийчук обещает 500 тысяч гривен каждому, кто обыграет Рух. Это вызвало у него шквал негодования.

"Карпаты обратились с официальным заявлением. Первым на него отреагировал глава обладминистрации Максим Козицкий, который обратился к бизнесу, чтобы бизнес помог. Футбольный клуб Рух отреагировал. Мы действительно были готовы помочь Карпатам. Ко мне звонили много бизнесменов. Три человека точно, это топ-бизнесмены во Львове. Они тоже были готовы помочь с теми выездами, чтобы Карпаты могли достойно доиграть этот сезон как команда из Львова", — заявил Козловский в видеообращении.

"Мы хотели дать шанс тем молодым "львам" себя проявить. И даже если у нас нет шансов, а их действительно мало – то чтобы с высоко поднятой головой, как говорится, хлопнуть дверью. Мы не могли остаться в стороне от этой истории".

"Когда Рух начинал свой путь в Первой лиге, нам было очень сложно. Первыми, кто пришел на помощь, были Карпаты. Они дали нам игроков в аренду бесплатно, помогали даже с зарплатой. Мы занимаемся одним любимым делом, и это нормально, когда две команды из одного города помогают друг другу. Это хорошо. Есть примеры в истории, когда Бавария помогала Боруссии Дортмунд. И сейчас это конкуренты-друзья. И это нормально! Мы это делали от чистого сердца".

"У нас есть футбольный клуб Рух, мы его развиваем, это наш бренд. Но когда будет беда в каком-то другом клубе, возможно, даже не львовском, мы всегда придем на помощь, если будет такая возможность. И, не дай Бог, если что-то случится у нас, я думаю, и нам кто-то поможет. Это нормально, если люди помогают друг другу. Но то, что я увидел и услышал, меня это просто убило".

"У меня вопрос к руководству Карпат: ребята, что с вами? Что вы нюхаете, чем наколоты те апельсины, которые вы едите? У вас есть ум? Вы своими заявлениями просто вытерли ноги об львовян, об болельщиков. Вы заявляете, что у вас нет полтора миллиона и готовы по 500 тысяч давать тем, кто обыграет Рух? Это нормально?!"

"Ребята, что с вами? Вы клуб довели до банкротства. Вы сейчас рассказываете, условия поменялись, что вам нужно еще пять миллионов? Вы так нахозяйничались, что довели клуб и сейчас занимаетесь шантажом? Это нормально? Это ненормально".

"Меня это шокировало и убило. После этого я больше слышать о Карпатах не хочу. Бог свидетель, я искренне и с большой любовью делал все. Этот клуб я, конечно, не перестану любить. Но пока есть такое недалекое руководство – у меня даже не поворачивается язык назвать так, как хочется их назвать – у меня впечатление, что это футбольные диверсанты, которых забросили сюда, чтобы они уничтожили футбол во Львове".

"Им не нравится ФК Львов, им не нравится ФК Рух – им Карпаты не нравятся, Карпаты убивают. Ребята, вы диверсанты. Бегите отсюда. Оставьте в покое Львов и львовский футбол. Вам нечего здесь искать, нечего здесь делать".

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец в комментарии Football.ua подтвердил подлинность этих записей.