Президент Руха эмоционально отреагировал на то, что "львы" обещали по 500 тысяч гривен каждому, кто обыграет его команду.
Григорий Козловский, ФК Рух
03 июля 2020, 22:18
Глава Руха Григорий Козловский опубликовал видео, из которого стало известно, что совладелец Карпат Олег Смалийчук обещает 500 тысяч гривен каждому, кто обыграет Рух. Это вызвало у него шквал негодования.
"Карпаты обратились с официальным заявлением. Первым на него отреагировал глава обладминистрации Максим Козицкий, который обратился к бизнесу, чтобы бизнес помог. Футбольный клуб Рух отреагировал. Мы действительно были готовы помочь Карпатам. Ко мне звонили много бизнесменов. Три человека точно, это топ-бизнесмены во Львове. Они тоже были готовы помочь с теми выездами, чтобы Карпаты могли достойно доиграть этот сезон как команда из Львова", — заявил Козловский в видеообращении.
"Мы хотели дать шанс тем молодым "львам" себя проявить. И даже если у нас нет шансов, а их действительно мало – то чтобы с высоко поднятой головой, как говорится, хлопнуть дверью. Мы не могли остаться в стороне от этой истории".
"Когда Рух начинал свой путь в Первой лиге, нам было очень сложно. Первыми, кто пришел на помощь, были Карпаты. Они дали нам игроков в аренду бесплатно, помогали даже с зарплатой. Мы занимаемся одним любимым делом, и это нормально, когда две команды из одного города помогают друг другу. Это хорошо. Есть примеры в истории, когда Бавария помогала Боруссии Дортмунд. И сейчас это конкуренты-друзья. И это нормально! Мы это делали от чистого сердца".
"У нас есть футбольный клуб Рух, мы его развиваем, это наш бренд. Но когда будет беда в каком-то другом клубе, возможно, даже не львовском, мы всегда придем на помощь, если будет такая возможность. И, не дай Бог, если что-то случится у нас, я думаю, и нам кто-то поможет. Это нормально, если люди помогают друг другу. Но то, что я увидел и услышал, меня это просто убило".
"У меня вопрос к руководству Карпат: ребята, что с вами? Что вы нюхаете, чем наколоты те апельсины, которые вы едите? У вас есть ум? Вы своими заявлениями просто вытерли ноги об львовян, об болельщиков. Вы заявляете, что у вас нет полтора миллиона и готовы по 500 тысяч давать тем, кто обыграет Рух? Это нормально?!"
"Ребята, что с вами? Вы клуб довели до банкротства. Вы сейчас рассказываете, условия поменялись, что вам нужно еще пять миллионов? Вы так нахозяйничались, что довели клуб и сейчас занимаетесь шантажом? Это нормально? Это ненормально".
"Меня это шокировало и убило. После этого я больше слышать о Карпатах не хочу. Бог свидетель, я искренне и с большой любовью делал все. Этот клуб я, конечно, не перестану любить. Но пока есть такое недалекое руководство – у меня даже не поворачивается язык назвать так, как хочется их назвать – у меня впечатление, что это футбольные диверсанты, которых забросили сюда, чтобы они уничтожили футбол во Львове".
"Им не нравится ФК Львов, им не нравится ФК Рух – им Карпаты не нравятся, Карпаты убивают. Ребята, вы диверсанты. Бегите отсюда. Оставьте в покое Львов и львовский футбол. Вам нечего здесь искать, нечего здесь делать".
Спортивный директор Миная Михаил Кополовец в комментарии Football.ua подтвердил подлинность этих записей.