Украина

Главный тренер Олимпика Игорь Климовский прокомментировал разгром Мариуполя.

Игорь Климовский полностью доволен действиями своей команды в матче 30-го тура чемпионата Украины в Мариуполе.

"В этой игре у нас получилось все, – цитирует главного тренера официальный сайт Олимпика. – Ребята вышли раскрепощенными, сыграли в тот футбол, в который они умеют. Забили четыре классных мяча, полностью контролировали игру и абсолютно заслуженно победили".

"Календарь приготовил нам два подряд выезда, а дальние переезды — это всегда тяжело. Поэтому мы решили применить ротацию состава, дали себя проявить тем, кто имеет меньше игровой практики. Они сегодня доказали, что достойны места в составе. Я очень счастлив видеть такой футбол в исполнении своей команды".

Олимпик занимает четвертое место во второй шестерке, отставая на 1 очко от Ворсклы и на 6 от Мариуполя, но сыграл на 1 матч больше, чем конкуренты.