Украина

Защитник Мариуполя высказался о поражении в матче с Олимпиком (1:4).

Мариуполь потерпел разгромное поражение от Олимпика в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги (1:4). Защитник "азовцев" Сергей Яворский поделился эмоциями после матча и назвал причину неудовлетворительного результата со стороны своей команды.

"Не знаю, наверное, это недонастрой какой-то. Должен каждый покопаться в себе, проанализировать собственные действия. Тренер провел с нами работу, поэтому к завтрашнему дню все переспят с этой мыслью, что произошло, что случилось и смогу прийти к правильным выводам. А на Ворсклу поедем с совершенно другим настроем".

"В этом мачте все голы были ключевыми. Мы слишком много позволили сопернику на своем поле, такого нельзя допускать", — приводит слова Яворского официальный сайт Мариуполя.

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