Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 31-го тура УПЛ.

Шахтер в рамках чемпионата Украины примет Колос на НСК Олимпийском в Киеве.

Шахтер — Колос

15 июля, 19:00, стадион НСК Олимпийский, Киев. Арбитр встречи – Александр Шандор.

Прямая трансляция на канале Футбол 1.



Шахтер после тридцати туров оторвался от второго места на 21 балл и может и дальше увеличивать дистанцию от конкурентов. "Горняки" в прошлом туре играли против Десны и добились победы в результативном матче со счетом 4:2. Себя отлично показали Тете и Соломон, а также вернулся Майкон Барберан.

Луиш Каштру продолжает экспериментировать с составом и постепенно давать отдых ведущим исполнителям. Так, в отпуск отправились Сергей Кривцов, Тарас Степаненко и Андрей Пятов, а потому у "горняков" в основном составе можно смело ожидать Анатолия Трубина, которому есть что доказывать после игры с Динамо, Витао и Майкона.

Колос на данный момент не решает никакие турнирные задачи. Команда Костышина останется на шестой строчке турнирной таблицы и может лишь в очередной раз показать, что будет играть в свой футбол даже против чемпиона Украины. Колос пропустил 11 голов от дончан за три поединка, но упрекнуть их в чем-то даже не хочется.

Ковалевцы в прошлом туре уступили Заре на своем поле со счетом 0:2 и попытаются дать бой Шахтеру. У Луиша Каштру помимо отпускников не будут находиться в распоряжении Коноплянка, Исмаили, Бондарь и Коваленко, которые не тренировались в общей группе — игроки восстанавливаются после травм.

Не сыграют: Коноплянка, Исмаили, Коваленко, Бондарь, Пятов, Степаненко, Кривцов.