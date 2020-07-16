Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 31 тура УПЛ между черниговской Десной и Александрией.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь усадил в запас на матч против Александрии Андрея Тотовицкого, выпустив с первых минут Дмитрия Хлебаса. Владимир Шаран же решил сыграть экспериментальным составом, предоставив отдых некоторым основным исполнителям.

Десна: Паст — Фаворов, Гитченко, Тамм, Западня — Домбровский, Арвеладзе — Картушов, Хлебас, Кузик — Филиппов

Запасные: Литовка, Ермаков, Огиря, Демяненко, Тотовицкий, Мостовой, Старенький, Будковский, Имереков

Александрия: Билык — Мирошниченко, Мельник, Бухал, Стецьков — Банада, Довгий, Грицук — Задерака, Шастал, Мишенко

Запасные: Рудык, Гордиенко, Бабогло, Ковалец, Протасов, Безбородько, Шендрик, Гречишкин, Устименко

Матч Десна — Александрия начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.