Украина

Главный тренер азовцев прокомментировал победу над Ворсклой (2:1).

Мариуполь в 31-м туре Премьер-лиги обыграл Ворсклу – 2:1. С 51-й минуты азовцы играли в меньшинстве после удаления Даниила Игнатенко, но именно вдесятером они забили два своих гола – отличились Чурко и Кирюханцев.

"Мы понимали, что против нас будет играть молодежный состав Ворсклы. Для нас было главное – не наступить на те же грабли в плане настроя. И сегодня было видно, что наша команда настроилась, показывала достаточно неплохой футбол, контролировала мяч. В первом тайме у нас было три хороших момента – выручил хозяев Ткаченко", — цитирует Александра Бабича официальный сайт Мариуполя.

"В первом тайме мы не смогли забить. В начале второго тайма мы сами себе создали проблемы. Пропустили гол с ненужного углового. Вдобавок у нас удалился футболист. Расстраивает, что удалился не молодой футболист. Футболист, стержень нашей центральной оси, допустил ошибку. Но ребята проявили характер. Могу сказать, что вдесятером нам стало легче играть. Проявили характер, отыгрались, потом забили второй мяч и довели игру до победы. Это сегодня главное".

Мариуполь поборется за последнюю путевку Украины в Лигу Европы. В полуфинале плей-офф за ЛЕ команда Александра Бабича сразится с Александрией. В случае успеха в финале ее будет ожидать победитель пары Колос – Днепр-1.