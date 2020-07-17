Украина

В аудиоподкасте редакция Football.ua поговорила о решающем поединке турнира.

Новый аудиоподкаст от Football.ua посвящен центральному поединку 31-го тура украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и луганской Зарей, в котором должен был определиться явный фаворит на попадание в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Главный редактор Николай Балецкий вместе с Александром Пузиком и Алексеем Мацкевичем обсудили победу киевского клуба со счетом 3:1, а также затронули тему будущего Алексея Михайличенко на посту главного тренера Динамо.