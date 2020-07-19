Украина

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Украины.

Динамо встретится с Колосом в рамках 32-го тура украинской Премьер-лиги, где киевляне попытаются обеспечить себе место в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Алексея Михайличенко на успех куда более высокими.

Так, на победу Динамо коэффициент составляет 1,13, а вероятность успеха Зари оценивается показателем 19,5. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 8,4.

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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на индивидуальный тотал Колоса больше (1,5). Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,6.

Напомним, матч Колос — Динамо состоится в сегодня, 19 июля, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.