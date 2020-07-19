Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Украины.

Мариуполь в заключительном туре регулярного чемпионата Украины расправился с ПФК Львов благодаря голам Чеха и Чурко – 2:0. Теперь команда Александра Бабича может готовиться к полуфиналу плей-офф за место в квалификации Лиги Европы против Александрии, который состоится 25 июля.

ПФК Львов — Мариуполь 0:2

Голы: Чех, 32, Чурко, 59 (пен.)



ПФК Львов: Сарнавский — Люлька (Братков, 75), Борзенко, Клименчук, Комарец (Вичижанин, 79) — Джонатан (Филипе, 61), Сабино — Шина, Богунов (Ныч, 75), Татарков — Ренан (Яковелли, 61).



Мариуполь: Поспелов — Тищенко, Сагуткин (Муравский, 73), Яворский, Корниенко — Чех — Кащук, Федорчук (Петерман, 73), Топалов (Байдал, 60), Чурко (Путря, 60) — Кулаков (Дудик, 79).



Предупреждения: Комарец, Сабино — Кулаков.