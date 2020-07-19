Украина

Киевский клуб признал сезон-2019/20 неудачным.

Динамо в заключительном матче чемпионата Украины проиграло Колосу (0:2). Это было уже девятое поражение киевлян в рамках чемпионата, что стало антирекордом клуба.

После игры киевский клуб был откровенен в оценке событий в своих социальных сетях: "Конец матча. Провальный сезон завершен", — гласят посты клуба в Telegram и Facebook.

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После игры и главный тренер Динамо Алексей Михайличенко, и президент клуба Игорь Суркис отметили, что "будут разбираться".