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Главный тренер Мариуполя — о матче против ПФК Львов.

Мариуполь завершил основную сетку УПЛ уверенной победой над Львовом. Ход встречи прокомментировал Александр Бабич.

"Одержали победу. На выезде. Радует, что победили в праздничный день. В Мариуполе сегодня празднуют День Металлурга. И эту победу мы посвящаем всем нашим болельщикам".

"Очень рады, что ребята серьезно отнеслись к игре. Погода, состояние поля позволяли играть в хороший футбол. Поэтому у нас сегодня многое получалось, был и контроль мяча, и переход из обороны в атаку. Мы не всегда правильно распоряжались мячом, но, считаю, игра у нас получилась. Надо отдать должное тем ребятам, которые мало играли – сегодня они отыграли на уровне".

О дожде:

"В такую погоду приятно играть. У нас некоторые ребята должны были отыграть по тайму, но мы им дали возможность больше сыграть. Потому что игра нам давалась, мы играли в свое удовольствие. Результат не давил. Могу сказать, что во Львове нам всегда приятно играть. Этот город для нас фартовый".

О желании провести ротацию:

"У нас и так в каждом матче играют достаточно много молодых футболистов. После игры с Ворсклой мы отправили домой некоторых ребят. Плюс у некоторых ребят были микротравмы – мы их тоже отправили. Сегодня мы дали возможность сыграть молодым игрокам. Они вышли во втором тайме. Но у них не все получалось – вышли немного нервными. Артем Поспелов сегодня дебютировал в Премьер-лиге и отыграл "на ноль". Максим Чех забил дебютный гол".

"Есть над чем работать. Самое главное, у нас есть хорошее настроение, с которым добираться домой (а это 1400 км!) будет легче", — приводит слова Бабича официальный сайт Мариуполя.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Львов — Мариуполь.