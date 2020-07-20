Украина

Старший тренер Ворсклы — о матче против коллектива Дмитрия Михайленко.

В рамках 32-го тура УПЛ Днепр-1 на своем поле принимал Ворсклу. Хозяева без особых сложностей одолели молодежный состав полтавчан. Результат прокомментировал старший тренер Ворсклы Виталий Косовский.

"Тяжелая игра. Молодым ребятам тяжело противостоять такому сопернику. Но мы готовились, тренировались, настраивались. Имели план игре: встречать в центральной зоне, активно проводить атаки, по возможности, но, к сожалению, многое не получилось. Можно сказать, проиграли за явным преимуществом соперника".

"Конечно, Днепр-1 — сильная команда. Но для нашей молодежи это третий матч, и, наверное, не хватило сил. Трудно играть такие матчи на уровне, где требуется быстрое принятие решений. Здесь совсем другая интенсивность, так и допускали ошибки. Пропустили гола, соответственно, и проиграли".

"Хочу поздравить Днепр-1 с трофеем. Его заслуженно завоевано, и, считаю, что все победы еще впереди. Конечно, желаю Дмитрию Михайленко пройти дальше и попасть в еврокубки и демонстрировать хороший результат. Это уже будет показателем всей работы".

"В Полтаве есть команда, все хорошо. Будут подготовительные сборы, а в отношении футболистов решать будет главный тренер. Эти вопросы в большей степени к тренеру первой команды", — приводит слова Косовского официальный сайт Днепра-1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 — Ворскла.