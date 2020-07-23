Украина

Наставник поделился мнением о выступлении команды.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник подвел итоги завершившегося сезона в украинской Премьер-лиге.

"Хорошо то, что хорошо заканчивается. У нас появилось иное видение футбола. Была внедрена новая тактика. Очень важно было, чтобы ребята в это поверили и начали играть в футбол, который даёт результат. Да, кому-то из болельщиков может что-то не нравиться. Но всегда есть куда стремиться.

Мы рады, что завоевали третье место, и, соответственно, право выступления в групповом этапе Лиги Европы. Это с самого начала была наша генеральная цель. Цель эту мы выполнили и очень счастливы.

Кроме того, можем быть горды потому, что весь сезон играли далеко не последнюю роль в чемпионате, отбирали очки у лидеров. Тем не менее, есть свои нюансы, которые можно улучшать.

Срывов у нас, как таковых, не было. Но возникали, скажем так, моменты, когда мы были недовольны собой. Ещё раз говорю: хорошо то, что заканчивается хорошо. Третье место нами заслуженно.

Я удивляюсь некоторым высказываниям относительно того, что Заря не взяла серебро. В последнем туре мы играли против команды, которая ставила те же задачи, что и мы. Десна играла на победу. Мы поначалу вообще проигрывали. Потом сравняли счёт. Да, могли бежать сломя голову вперёд, зная, что кто-то проигрывает в параллельном матче. А потом пропустить на последних секундах и остаться четвёртыми. А затем все бы сказали: почему вы бежали вперёд, зачем оно вам нужно было? Теперь вы вообще ни с чем. Поверьте, так бы всё и было. Так что, ребята, иногда невозможно всё предсказать. Если бы «Десна» была немотивирована или бы нам было нужно только побеждать, конечно, мы бы лезли на рожон, рисковали и бежали вперёд. Но в этой игре играли по счёту. Да, никто не верил, но Динамо проиграло. Ещё раз говорю: на это смотреть на протяжении игры нам было некогда", – приводит слова Скрипника официальный сайт клуба.

Заря финишировала на третьей строчке в УПЛ и гарантировала участие в групповом раунде Лиги Европы.