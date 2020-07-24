Другое

Родной клуб полузащитника Динамо Беньямина Вербича впервые в своей истории стал чемпионом Словении.

Помимо победы в Кубке Украины и завоевания путевки в Лигу чемпионов у полузащитника Динамо Беньямина Вербича появился еще один повод для радости — Целье, воспитанником которого является футболист, впервые в своей истории стал чемпионом Словении.

Клуб, 28 декабря 2019 года отметивший 100-летие, до этого лишь раз выигрывал Кубок Словении (если не считать побед в региональных словенских турнирах времен Югославии).

В составе Целье Вербич сыграл 126 матчей во всех турнирах и забил 35 мячей.