Другое 24 июля 2020, 19:06 Вербич поздравил свой бывший клуб Целье с победой в чемпионате Словении Родной клуб полузащитника Динамо Беньямина Вербича впервые в своей истории стал чемпионом Словении. Фото Instagram Беньямина Вербича 24 июля 2020, 19:06 Помимо победы в Кубке Украины и завоевания путевки в Лигу чемпионов у полузащитника Динамо Беньямина Вербича появился еще один повод для радости — Целье, воспитанником которого является футболист, впервые в своей истории стал чемпионом Словении. Клуб, 28 декабря 2019 года отметивший 100-летие, до этого лишь раз выигрывал Кубок Словении (если не считать побед в региональных словенских турнирах времен Югославии). Посмотреть эту публикацию в Instagram Glad to be home to watch my first club won the national championship for the first time in history 🏆🙏 #100years#proud Публикация от Benjamin Verbic (@benjaminverbic7) 24 Июл 2020 в 4:50 PDT В составе Целье Вербич сыграл 126 матчей во всех турнирах и забил 35 мячей. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте