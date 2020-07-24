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Football.ua вспоминает известных игроков и тренеров, чья карьера была связана сразу с двумя украинскими грандами.

Новость о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо стала шокирующей и самой обсуждаемой в украинском футболе за последние сутки. Румынский специалист проработал целых 13 лет в донецком Шахтере, который в новую эпоху стал непримиримым соперником киевлян. Однако были и другие подобные примеры, когда тренер или футболист в своей карьере представляли цвета как "горняков", так и "бело-синих".

В советские годы главным конкурентом киевского гранда был московский Спартак, потому переходы из Динамо в Шахтёр или обратно были вполне рядовым, непримечательным событием. И случались такие переходы достаточно часто. В 50-х и 60-х годах в составе Динамо и Шахтёра выступали Виктор Фомин, Игорь Зайцев, Владимир Сорокин, а также будущий легендарный тренер Металлиста Евгений Лемешко.

В первом чемпионском сезоне, в 1961 году за Динамо выступал защитник Владимир Щегольков. Всего он провёл за киевлян семь лет, а в 1967 году перебрался в Шахтёр, где, впрочем, сыграл всего несколько матчей.

В 1965, после двух лет в составе Шахтёра, в Динамо перешёл форвард Виталий Хмельницкий, ставший главной ударной силой киевлян в атаке в конце 60-х и четырежды завоевавший со столичным клубом чемпионство.

В 1967 году в донецкий Шахтёр перебрались 28-летний Валерий Лобановский и 29-летний Олег Базилевич, перед этим выступавшие в одесском Черноморце, а до того проведшие более ста поединков каждый за киевское Динамо. Оба провели в Донецке чуть более года, а в 1968 году синхронно закончили игровую карьеру и перешли на тренерскую стезю – Лобановский в Днепр, Базилевич – в Десну. Уже спустя несколько лет они создадут легендарный тренерский тандем и приведут Динамо к первому в истории клуба европейскому трофею.

Накануне же сезона 1975 года, Лобановский и Базилевич пригласили в Динамо из Шахтёра 25-летнего защитника Анатолия Конькова. Будущий президент ФФУ провёл за обе команды по семь лет игровой карьеры и стал значимой частью истории обоих клубов.

В том же 1975 из Киева в Донецк отправился Виктор Кондратов. Ничем примечательным не отметившийся за пять лет в Киеве защитник, стал одним из лучших игроков Шахтёра того периода, завоевав с "горняками" бронзовые и дважды -серебряные медали чемпионата СССР, а также выиграв Кубок СССР 1980 года.

Спустя год попробовал себя в Динамо воспитанник Шахтёра Виктор Звягинцев, проведший за "горняков" пять лет с перерывами. Но уже спустя год Звягинцев вернулся в Донецк.

В 1982 году из Шахтёра в Динамо перешёл вратарь Виктор Чанов, сын легендарного вратаря "горняков" Виктора Васильевича Чанова, отыгравшего за донецкий клуб семь лет в 50-х годах и дважды признававшегося лучшим вратарём Украинской ССР. Виктор Викторович Чанов до переезда в Киев отыграл четыре года за Шахтёр и, вместе с Кондратовым, стал обладателем Кубка СССР-1980. В Динамо же он на протяжении восьми лет оставался неизменным первым номером, проведя за киевлян более 200 матчей и выиграв множество трофеев, главный из которых – Кубок обладателей Кубков-1986.

Сезон 1989 года в Шахтёре провёл многолетний дублёр Чанова в Динамо Михаил Михайлов, выступавший за киевлян с 1980 по 1987 год и отыгравший в столичном клубе более ста поединков. После завершения карьеры Михайлов почти неизменно работает тренером вратарей Динамо.

Накануне распада СССР и в первые годы независимости переходы из Киева в Донецк или обратно участились – в этот период в составе обеих команд играли Василий Евсеев, Сергей Погодин и вратарь Андрей Ковтун.

В эту же волну попал и переход в Динамо из Шахтёра 18-летнего форварда Сергея Реброва, успевшего ярко проявить себя в составе "горняков" в последнем чемпионате СССР и первом чемпионате Украины.

На замену Реброву из Киева в Донецк отправился 22-летний Олег Матвеев. Обе сделки оказались удачными. Матвеев стал главным нападающим Шахтёра 90-х и лучшим бомбардиром чемпионата Украины-1997. Об игровых и тренерских успехах Реброва вы и так прекрасно знаете.

В 1998 году Динамо подписало молодого защитника Карпат Владимира Езерского. В Киеве Езерский шанса толком не получил и уже спустя два года отправился в аренду в Кривбасс, а в 2001 году на постоянной основе перешёл в Днепр. Там он стал одним из лучших защитников Украины и в таком статусе в 2007 году перешёл в Шахтёр, с которым дважды стал чемпионом Украины, выиграл Кубок УЕФА и запомнился погоней за Бангура.

Первым иностранцем, выступавшим за оба украинских гранда, стал Эммануэль Окодува. В 2006 году он перебрался в Шахтёр в статусе лучшего бомбардира чемпионата Украины, однако в составе "горняков" заиграть не сумел и уже через год отправился в донецкий Металлург. В 2008 году Окодуву из бельгийского Жерминаля выкупило Динамо. На контракте в столичном клубе Окодува провёл четыре года, из которых три – в арендах. За основную команду Динамо нигериец не провёл ни одной встречи, зато вдоволь порадовался с командой завоеванию Суперкубка Украины в 2009 году.

В конце "нулевых" в составе Шахтёра выступали сразу два воспитанника Динамо – Александр Кучер и Рустам Худжамов. Впрочем, оба не провели за основу киевлян ни одного матча, хотя Худжамов и выступал в структуре Динамо целых семь лет и наиграл более ста матчей за дублирующие составы клуба.

Резонансной получилась история Александра Рыбки. Неплохо зарекомендовав себя в Динамо, в 2010 году молодой кипер перешёл в Оболонь, где провёл великолепный сезон. В 2011 году Рыбку подписал Шахтёр и 24-летний, на тот момент, вратарь, с ходу вытеснил Андрея Пятова из основы и несколько месяцев считался лучшим вратарём страны и главным претендентом на пост №1 в сборной Украины на предстоящем домашнем чемпионате Европы. В тот же период Рыбка отметился своим известным жестом в сторону фанов Динамо. В январе 2013 года в крови Рыбки был обнаружен запрещённый препарат и вратарь получил два года дисквалификации, что по сути, подкосило его карьеру на самом взлёте. Отбыв дисквалификацию, Рыбка в 2014 году вернулся в Динамо, где ему пришлось, с помощью Шовковского, объясняться с фан-сектором киевлян…

Летом 2017 года завершился контракт Александра Гладкого с Шахтёром, и он на правах свободного агента перебрался в Динамо. Трансфер был встречен крайне насторожено киевскими болельщиками. И они оказались правы – полгода в Динамо, ни одного гола и дальнейшая аренда в Карпаты.

Последним, до нынешнего лета резонансным переходом такого характера стал трансфер Жуниора Мораеса летом 2018 года. Отыгравший почти три года в Динамо бразилец, также в статусе свободного агента подписал контракт с "горняками". Относительно этого трансфера было куда больше эмоций – болельщики киевлян жгли чучело Мораеса на трибунах, а игроки Динамо не жали вчерашнему одноклубнику руку. Однако со спортивной точки зрения переход Мораеса выдался куда удачнее, чем переход в Динамо Гладкого. Бразилец прекрасно заменил на острие атаки Факундо Феррейру и дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Более того, получив в начале 2019 года украинское гражданство, дебютировал в национальной сборной нашей страны.

Мирча Луческу стал четвёртым тренером, возглавлявшим и Динамо, и Шахтёр. В послевоенное время киевский клуб недолгое время возглавлял Константин Щегоцкий. В 1959-1960 годах он работал главным тренером Шахтёра.

С 1951 по 1956 год главным тренером Динамо был Олег Ошенков, сумевший успешно омолодить состав команды и подготовить фундамент для становления в Киеве гранда советского футбола. В 1954 году Ошенков привёл Динамо к завоеванию первого в истории клуба Кубка СССР. Повторил он это достижение и в Шахтёре, который возглавлял с 1960 по 1969 годы. В 1961 и 1962 годах Ошенков также брал с "горняками" Кубок СССР. И это снова были первые в истории клуба трофеи такого масштаба.

Уже вспоминаемый ранее Олег Базилевич, перед приходом на тренерский мостик киевского Динамо, два года возглавлял донецкий Шахтёр – в 1972 и 1973 годах. В 1986 году Базилевич вновь ненадолго работал главным тренером Шахтёра, однако его имя навсегда будет ассоциироваться с первым еврокубковым успехом киевского Динамо в 1975 году.

Что ж, теперь нам предстоит увидеть, как проявит себя в Динамо тренер, принёсший первый еврокубок Шахтёру.