Украина

Президент Динамо пообщался с ультрас после презентации Мирчи Луческу в качестве нового главного тренера.

Динамо вчера шокировало весь украинский футбол, когда объявило о назначении на пост нового главного тренера Мирчи Луческу, который 13 лет своей карьеры посвятил донецкому Шахтеру. Официальная презентация опытного специалиста состоялась на стадионе имени Валерия Лобановского, но даже после ее завершения произошли некоторые интересные события.

Ультрас Динамо публично высказали свое недовольство в выборе нового наставника, а некоторые из них и вовсе явились к стадиону через несколько минут после того, как Луческу уехал. Как сообщает Главком, президент Динамо Игорь Суркис лично решил выслушать претензии в свою сторону и объяснить свой выбор в пользу 74-летнего румына.

"Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из Шахтера ушел не сам. Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть Шахтер и доказать Ахметову, что тот был неправ. Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирче в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за динамовские сердца? Хотели иностранного специалиста? Получайте", — заявил Суркис.

Впрочем, болельщики объяснили свою позицию тем, что Мирча Луческу во время работы в донецком Шахтере неоднократно позволял резкие высказывания и обвинения в сторону Динамо (вспомнить о подобных примерах вы можете в подборке на Football.ua). Также фанаты "бело-синих" сравнили назначение Луческу в Динамо с тем, что если бы Сергей Ребров возглавил Шахтер.

"Такого бы не было, — ответил Игорь Суркис на вопрос о возможном назначении Сергея Реброва в Шахтер. — А с Мораесом смирился. Так же смирился с тем, что вы написали "Суркисы, отъе****сь от Динамо".

Одной из причин болельщиков, которая была озвучена не в пользу Мирчи Луческу — это был его возраст. Опытному специалисту вскоре исполнится 75 лет, но президент Динамо не видит в этом большой проблемы и привел в пример Валерия Лобановского.

"Когда я брал Лобановского сюда в 1995-м, мне все вокруг говорили, что это уже ни на что не способный памятник. Мол, после Арабских Эмиратов еле ходит. Мой брат был против назначения Лобановского, и я его убедил, что Валерия Васильевича надо брать. Затем мы играли в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов".

"Сейчас я принял решение, которое, с моей точки зрения, принесет киевскому Динамо, бл***, пользу. Может, я ошибся. Но у меня с Луческу договоренность: "Нет результата — расходимся". Без какой-либо компенсации. А сейчас есть контракт. Вы готовы заплатить компенсацию, чтобы его разорвать? Если да — уволю его сегодня", — сказал Игорь Суркис.

Советуем вам ознакомиться с нашим материалом, в котором мы рассмотрели все "за" и "против" выбора руководства Динамо в пользу Мирчи Луческу.