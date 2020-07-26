Украина

Юрий Береза прокомментировал поражение Колосу.

Днепр-1 с разгромным счетом уступил Колосу в борьбе за путевку в Лигу Европы. Юрий Береза поздравил соперника, поблагодарил болельщиков и поставил новую цель команде.

"Во-первых, хочу поздравить Колос — они заслуженно победили, ну а что касается нашей команды, то теперь четко видно над чем следует работать в первую очередь. Вообще, футбол был неплохой, но мы собственные моменты не реализуем, а соперник свои полу-моменты использует. Где-то, что-то, надо менять. Как раз до 22 августа у нас есть время поработать над собственными ошибками, чтобы они не повторялись.

Я хочу извиниться перед нашими болельщиками. К сожалению, в этом году мы не сумели подарить Лигу Европы для моего любимого города. А на следующий сезон задача, будет ставиться перед командой — это прямое попадание в Лигу Европы. Знаете, этим составом мы играем где-то матчей 20 и, возможно, к ним ставили несколько завышенные требования и я, и болельщики, но наигрыши команды и ее обучение — это достаточно долгий процесс. Поэтому, хочу сказать, нашим болельщикам, что, поверьте, в следующем сезоне, мы вас не подведем. Ждем вас на стадионе! И хочу поблагодарить всех наших болельщиков, которые приехали в Киев нас поддержать, но команда не порадовала их результатом.

Ну, давайте оставим за кадром то, что я сказал, но атмосфера, к сожалению, там достаточно удручающая. Но, считаю, мы из этого выйдем. Хочу, чтобы днепровские болельщики простили футболистов, ведь мы сейчас действительно создаем новый коллектив. Когда читаешь то, что пишут болельщики на сайтах, хочу им сказать — дайте шанс Дмитрию Михайленко в конце концов создать нормальную команду. Сейчас у нас есть все для этого. С прошлого сезона мы сделаем необходимые выводы, и в дальнейшем таких детских ошибок делать не будем", — приводит слова Березы официальный сайт днепрян