Украина

Football.ua продолжает раздавать награды по завершению сезона-2019/20.

Какими бы выдающимися характеристиками не обладали бы отдельные запчасти, однако заставить их работать на благо единой цели может только лишь грамотный ведущий механизм. В футбольном мире, в этом плане, работают аналогичные машиностроению законы, так что будет вполне логично, если наряду с лучшими игроками сезона читатели и редакция нашего сайта сделают свой выбор относительно лучшего спортивного руководящего среди команд-участниц Украинской Премьер-лиги в этом футбольном году.

Награды сезона УПЛ-2019/20: лучший вратарь

Награды сезона УПЛ-2019/20: лучшие защитники

Награды сезона УПЛ-2019/20: лучшие полузащитники

Награды сезона УПЛ-2019/20: лучший нападающий

Лучший главный тренер

Варианты: Александр Рябоконь (Десна), Виктор Скрипник (Заря), Луиш Каштру (Шахтер).

Выбор Football.ua: Александр Рябоконь

Сложно в это поверить, но черниговская Десна присоединилась к числу полноправных участников наивысшего дивизиона Украины лишь два года назад. Да и дебютный сезон для "северян" получился не сказать, чтобы удачным — итоговое восьмое место. Однако за командой явно прослеживалась четкая линия философии, выставленная главным тренером Александром Рябоконем, и, спустя определенное время, можно уже смело утверждать, что первые шаги Десны в "элитном" футболе были лишь разминкой.

Десна — десятый клуб в тренерской карьере

Рябоконя, однако их взаимоотношения наиболее длительны (с 2012-го года)

В минувшем сезоне команда из Чернигова расцвела всеми красками, что позволило ей составить нешуточную конкуренцию киевскому Динамо и луганской Заре в борьбе за вторую строчку турнирной таблицы. Десна сумела сохранить ситуацию в напряжении вплоть до последнего тура, но где-то не хватило сил для качественного рывка в решающий момент, где-то объем опыта оказался недостаточным.

37,5% матчей "сухих" матчей и 58 забитых голов

— результат игры в обороне и атаке

по задумкам Рябоконя (третий показатель в лиге)

Но можно сказать точно, что Десна — удачный эксперимент своего главного тренера. Рябоконь не стеснялся вносить регулярные коррективы в стартовый состав, лишь после карантина получив его приблизительный конечный вид. При этом, черниговчанам удалось сочетать в себе атакующий и оборонительный стили в равной пропорции, но при этом не проявлять присущую остальным командам грубость, в угоду исключительно спортивному противостоянию.

Александр Рябоконь сделал за сезон 111 замен

по ходу игры, уступив лишь Луишу Каштру (113)

и Владимиру Шарану (112)

"Северяне" олицетворяют собой качественный рывок в собственных возможностях внутри украинского футбола в достаточно сжатые сроки, а их завоевание места в квалификации к групповому этапу Лиги Европы позволит оценить добытый ими опыт в этом сезоне уже на следующей ступени.

Рябоконя признавали тренером тура 9 раз — лучший показатель

Альтернативный выбор: Виктор Скрипник (Заря).

С луганской Зарей, в контексте психологически напряженного последнего поединка сезона, отношения у нашего болельщика сложились крайне сложные. Но для простого анализа работы именно главного тренера необходимо применить своего рода фильтр, разведя как можно дальше между собой амбиции и итоговый результат. Ключевой вопрос — могла ли Заря забрать для себя вторую строчку и получить место в Лиге чемпионов? — Да, запросто! Но тут же прилетает вдогонку дилемма, над которой стоит действительно призадуматься — а нужно ли было лезть на рожон?

Грубее чем Заря (104 желтые + 5 красных), в этом сезоне

играли только ПФК Львов (109+10) и Колос (104+10)

Виктор Скрипник методично выстраивал свое собственное видение футбола на крайне неустойчивом финансовом фундаменте по ходу всего сезона. И если среди читателей найдутся профессиональные строители, то прекрасно поймут, что условную "одноэтажку" это основание может и выдержать, а вот надстройку в виде чердака или, что еще хуже, нового спального этажа, может уже и не потянуть. Характер и ценности Скрипника формировались в той стране, Германии, где крайне резко относятся к нарушению баланса между возможностями и потребностями, поэтому для украинского обывателя такой "сберегательный" подход мог показаться попыткой засунуть голову в песок перед открывающимися возможностями.

Голкиперы луганчан отстояли на "ноль" в 43,8% матчей

Однако на общем плане это выглядит иначе. Заря испытала серьезный кризис идей в сезоне-2017/18, заняв в итоге четвертую строчку в турнирной таблице, а над ней возвышалась полтавская Ворскла. Отставание от Шахтера и Динамо тогда было в космические 30 очков. Но на следующий год ситуация усугубилась еще сильнее — пятое место, 40 очков дистанции до Шахтера, Александрия и Мариуполь "сверху", извечные вопросы — кто виноват, что делать?

Заря впервые с сезона-2015/16 сумела забить 50 голов за сезон

Ушел в отставку Юрий Вернидуб, пришел Виктор Скрпиник, который не стал церемониться с футболистами, сразу поставив их в жесткие рамки своей философии. Даже представить сложно, что испытали игроки на первых тренировках при переходе на высоко функциональный стиль игры всей команды. Но главное, то по чем оценивает рядовой болельщик выступление команды в сезоне — результат, не заставил себя долго ждать. Заря в этом футбольном году стала третьей, забив 50 голов за сезон, а по их последнему матчу можно сделать только один вывод — туда изначально и метили.

Виктора Скрипника признавали лучшим

главным тренером в семи турах в этом сезоне

Альтернативный выбор: Луиш Каштру (Шахтер).

Для португальского наставника донецкого Шахтера это был дебютный сезон в наших суровых футбольных реалиях. В итоге, Луиш Каштру не только не сдал позиции Паулу Фонсеки в национальном первенстве, но еще и был близок к установлению рекорда по набранным очкам — не хватило двух баллов из последней игры с Александрией (82 против 83).

Шахтер при Каштру нарастил голевые показатели,

по сравнению с двумя прошлыми сезонами (до 80 голов),

но пропустил в 2,4 раза больше, чем годом ранее (26 против 11)

Шахтер в этом году был на другой планете, по сравнению с остальными участниками УПЛ, но даже в этом мире жизнь не консервируется в определенном состоянии. Каштру приглашали на должность из расчета на его опыт работы с молодыми футболистами — не прогадали, Луиш открыл нашему болельщику Додо, Тете и Маркоса Антонио, каждый из которых может в любой момент вырваться в топ-чемпионат, если поступит соответствующее запросам дончан предложение. При этом, португальский наставник сумел вдохнуть вторую жизнь в игру Алана Патрика, чем вернул его в стартовый состав с должным уровнем игры.

У команды Каштру наибольшее число сыгранных

игр на "ноль" (46,9%). Что примечательно

— такая цифра у Шахтера уже три сезона кряду

Итог работы Каштру за сезон УПЛ — защита чемпионского титула, отрыв в 23 очка от ближайшего преследователя, а также звания наиболее результативной (80) и мало пропускающей (26) команды страны. На внутренней арене Шахтер просто ультимативен.

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