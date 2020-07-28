Дмитрий Хомченовский стал лучшим игроком Зари по итогам июля, сообщает официальный сайт луганчан.

Полузащитник в борьбе за награду обошел Владислава Кочергина и Владлена Юрченко, которые заняли второе и третье место соответственно.

Напомним, что Дмитрий Хомченовский стал лучшим игроком 32-го тура чемпионата Украины.