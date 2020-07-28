Украина 28 июля 2020, 13:24 Хомченовский — лучший игрок Зари в июле Полузащитник удостоился почетной награды. 28 июля 2020, 13:24 Дмитрий Хомченовский стал лучшим игроком Зари по итогам июля, сообщает официальный сайт луганчан. Полузащитник в борьбе за награду обошел Владислава Кочергина и Владлена Юрченко, которые заняли второе и третье место соответственно. Напомним, что Дмитрий Хомченовский стал лучшим игроком 32-го тура чемпионата Украины. Люди Дмитрий Хомченовский Команды Заря Источники ФК Заря Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте