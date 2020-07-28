Украина

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру за выход в квалификацию к Лиге Европы.

В борьбе за путевку в Лигу Европы между собой сойдутся Колос и Мариуполь.

По версии Parimatch, клуб из Ковалевки — фаворит встречи: победа подопечных Руслана Костышина оценивается коэффициентом 2,28, а коллектива Александра Бабича — 3,20.

Если в матче будет ничья, то на такой расклад событий предлагается показатель 3,35.

Напомним, что победитель пары Колос — Мариуполь сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Колос — Мариуполь.