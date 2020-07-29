Украина

Представляем вашему вниманию видеообзор спарринга чемпиона Украины с представителем Второй лиги.

Шахтер, продолжающий подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга, решил размяться на Вересе.

Более часа "горняки" не могли взломать оборону команды, выступавшей в сезоне-2019/20 во Второй лиге, но затем все-таки сказался класс чемпиона Украины.

Шахтер – Верес 2:0

Голы: Тете, 67, Соломон, 87.

Шахтер: Пятов — Додо (Болбат, 65), Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Майкон (Степаненко, 65), Маркос — Коваленко (Соломон, 65), Марлос (Тете, 65), Тайсон (Коноплянка, 46) – Мораес.

Матч Шахтер — Вольфсбург состоится 5 августа в Киеве на НСК Олимпийский. Начало в 19:55.