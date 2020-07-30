Украина

Румын озвучил долгожданный список имен, которые будут трудиться во благо киевлян.

Мирча Луческу объявил, что в его тренерский штаб войдут Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Михаил Михайлов и Диего Лонго, а также объяснил их функции.

"И Вукоевич, и Гусев должны понимать мою философию, должны принимать ее, изучать, чтобы передать игрокам дальше. Они очень важными фигурами будут. Олег будет заниматься группой атаки, потому что есть проблемы в этом плане. Огнен будет заниматься футболистами середины поля. Я буду заниматься обороной и контролировать процесс всех звеньев.

Также есть Диего Лонго — тренер по физподготовке и проблемами в организации, он разносторонне развитый специалист. Будем делать уклон на то, чтобы исключить мышечные травмы, потому что это всё беспокоит. Когда я был в Шахтере, у меня было мало таких игроков.

Тренер по вратарям остается Михайлов. Хотел, чтобы все остались в клубе, в том числе и спортивный директор Михайличенко, с которым, надеюсь, буду работать продуктивно", — сказал румын на пресс-конференции.

Напомним, Мирча Луческу ранее заявил, что не собирается кардинально менять Динамо.