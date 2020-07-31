Украина

42-летний специалист может стать сменщиком Александра Бабича.

Руководство Мариуполя находится в поисках нового главного тренера с тех пор, как Александр Бабич покинул команду спустя почти три года после совместного сотрудничества.

Как сообщает Футбол NEWS, новым наставником "азовцев" станет Остап Маркевич, последним местом работы которого является одесский Черноморец.

Утверждается, что Мариуполь представит Маркевича-младшего в качестве нового главного тренера в понедельник, третьего августа.

Напомним, ранее стан "азовцев" покинули нападающий Руслан Фомин, защитник Сергей Яворский и полузащитник Валерий Федорчук.