Украина

Хорватский хавбек также находится в сфере интересов Шахтера.

Динамо Киев включилось в гонку за полузащитником загребского Динамо Николой Моро. Как сообщает Sportske novosti, "бело-синие" предложили за 22-летнего хорвата около 7 миллионов евро, однако сам футболист ответил отказом.

По информации источника, Моро не намерен переезжать в "холодную Украину" и надеется продолжить карьеру в одном из пяти лучших чемпионатов Европы. Тем не менее, мнение хорватского хавбека может со временем измениться.

Напомним, что в подписании Николы Моро заинтересован другой украинский гранд, а именно донецкий Шахтер. Сообщалось, что "горняки" предложили за молодого игрока 12 миллионов евро, но эта сумма не устроила загребское Динамо.