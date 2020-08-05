Украина

Приазовцы объявили о продлении Муравского.

Защитник Шахтера Назарий Муравский останется в Мариуполе еще на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Приазовцы договорились с "горняками" о продлении аренды молодого центрбека.

Муравский присоединился к Мариуполю в феврале этого года. В минувшем сезоне 20-летний игрок провел 8 матчей в УПЛ.

Напомним, ранее Мариуполь объявил об аренде голкипера Шахтера Олега Кудрика. Также клуб продлил аренды полузащитников "оранжево-черных" Дмитрия Топалова и Алексея Кащука.