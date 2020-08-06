Украина

Черниговский клуб арендовал молодого хавбека.

Полузащитника Шахтера Михаил Мудрик перешел в Десну, сообщает официальный сайт черниговского клуба.

Молодой хавбек присоединился к "северянам" на правах аренды. В новой команде 19-летний игрок будет выступать под 14-м номером.



Мудрик является воспитанником Шахтера, дебютировав в первой команде в октябре 2018 года. В этом сезоне полузащитник провел 3 поединка в футболке "горняков".

Ранее сообщалось, что Десна договорилась с Шахтером о продлении аренды защитника Ефима Конопли.