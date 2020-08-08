Украина

Хавбек рассказал о своей работе с командой в межсезонье.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд поделился целями в команде после спарринга с Вересом (3:0).

"Сейчас у меня восстановление, чувствую себя очень хорошо, но одновременно и чуть уставший.

Уже в игре с Вересом можно было увидеть, что даже сейчас, перед началом сезона, мы хорошо выглядели в физическом плане. Конечно, нам еще нужно работать над улучшением игры, но у нас есть время для этого – впереди еще две недели подготовки, и думаю, что к первой игре сезона мы подойдем в отличном состоянии.

повышает здоровую конкуренцию – и не только для хавбеков. Все игроки должны демонстрировать свои лучшие качества и действовать в интересах команды. У нас новый наставник, новый тренерский штаб – все новое, поэтому каждый футболист стремится как можно лучше зарекомендовать себя. Для этого сейчас созданы все условия.

Ожидания от предстоящего сезона? Прежде всего, могу сказать о себе и своих персональных целях. Сейчас я прохожу такой этап в карьере, когда я все еще молодой игрок, но уже получил определенный опыт. Я хочу играть в футбол, хочу играть за Динамо. Считаю, что я серьезно улучшил свои качества с момента перехода сюда. Не могу сказать, что раньше я был полностью готов конкурировать за место в составе, этому мешали травмы. Однако на данный момент ситуация изменилась, я значительно вырос, и это мой шанс доказать, что я достоин играть", – рассказал Дуэлунд в интервью официальному сайту клуба.