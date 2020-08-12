Украина

Защитник "бело-синих" о поражении от Десны в спарринге.

Динамо потерпело поражение от Десны в товарищеском матче (1:2), который прошел в рамках подготовки к следующему сезону. Защитник киевского клуба Александр Тымчик поделился мнением о результате встречи и работе под руководством Мирчи Луческу.

"Действительно, Десна — очень хороший соперник. Не зря они в прошлом чемпионате заняли четвертое место. Получилась боевая игра, много борьбы, много желания у обеих команд. К сожалению, проиграли, но результат сейчас – не главное. Нам нужно набрать игровую форму и подойти в оптимальных кондициях к матчу первого тура, который состоится 21 числа".

"Лично мне в первую очередь хочется закрепиться, остаться здесь и доказывать, что я достоин играть в этой команде. Конечно, в Динамо Киев всегда ставятся самые высокие задачи. Нужно им соответствовать".

"Впечатления после первых тренировок? Очень много интересных упражнений. Причем все игровые, мы не бегаем без мяча. Мне лично очень нравится наш процесс подготовки", — приводит слова Тымчика официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Десна вы можете на Football.ua.