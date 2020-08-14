Украина

Бывший вингер киевлян высказал мнение о сенсационной тренерской перестановке.

Андрей Ярмоленко считает, что Мирча Луческу сможет привнести в игру Динамо что-то новое.

"Приход Луческу в Динамо? Я думаю, что это хорошо для пацанов. Хороший тренер. Я с Сидором разговаривал. Считаю, для них это хорошо. Сидор тоже одобрил.

Луческу научит ребят чему-то новому. Так что, почему бы и нет?" – сказал Ярмоленко в эфире Youtube-канала Влады Седан.

Напомним, что Луческу работает над развитием атаки и удержанием мяча в Динамо.