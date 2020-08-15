Украина

Харьковский клуб расстался с функционером, работавшим в клубе с 2016 года.

Генеральный директор Металлиста 1925 Владимир Линке подал в отставку из-за недовольства своей работой.

"Я так решил, потому что команда второй год подряд не выполняет поставленную задачу. Я вижу в этом свои недоработки, свои неправильные или неудачные действия и решения. Именно это и стало причиной увольнения.

Я решил уйти в отставку по собственному желанию. Основатели клуба отнеслись к этому с пониманием. Спасибо за сотрудничество! Буду продолжать что-то делать в футболе", — сказал Линке.

Отметим, что Металлист 1925 финишировал седьмым в минувшем чемпионате.