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Португалец подытожил год работы с "горняками".

Ассистент главного тренера Шахтера Витор Северино, который отмечает 37-й день рождения, поделился своими впечатлениями от работы с командой и рассказал о своих мечтах.

"Лига чемпионов была фантастическим опытом. К сожалению, мы не смогли пройти в 1/8 финала, но сегодня мы в Лиге Европы и боремся за то, чтобы попасть в финал еврокубка. Мечты – они такие, мы их реформулируем, когда в нашей жизни появляется новый опыт. На данный момент моя самая большая мечта – быть в финале Лиги Европы здесь, в Германии.

Выигрывать титулы с Шахтером – то, чего мы хотели, когда приехали сюда. Прекрасно знали, что это клуб, который позволяет бороться за трофеи. Но сказал бы я год назад, что представляю, как в конце сезона борюсь за выход в финал? Нет, я об этом не думал. Качество команды довело нас сюда, качество всей структуры Шахтера. Очень просто работать в таком клубе. Нам нужно думать только о тренировочном процессе и игре. Профессионалы во всех департаментах облегчают нашу жизнь. Поэтому на данный момент бороться за финал Лиги Европы – это фантастически, это дает нам возможность выигрывать и международные трофеи.

Все работают на сто процентов, чтобы мы дошли до финала. Я думаю, это был бы отличный бонус не только для меня, а для всех нас – всех, кто представляет Шахтер", – рассказал Северино в интервью официальному сайту клуба.

Также португальский специалист отметил сильные стороны Интера, с которым команда встретится в полуфинале Лиги Европы.

"Интер – команда очень сильная, с отличным тренером и игроками. Они постоянно выступают в еврокубках, представляют большой чемпионат, Серию А. Также мы знаем, что главные характеристики итальянских команд, и в частности Антонио Конте, – очень большая организация при обороне. Чувствуют себя достаточно комфортно, если некоторое время проводят без мяча, выжидают свободное пространство. И потом, с качеством их футболистов, могут проводить очень опасные атаки. Лукаку, Мартинес, Мозес, Эриксен, Санчес и другие… Понятно, игроки великолепных качеств, и это будет большой вызов для нас".

Матч Интер – Шахтер в полуфинале Лиги Европы состоится в Дюссельдорфе в понедельник, 17 августа, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.