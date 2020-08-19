Украина

Видеоассистенты будут работать в режиме оффлайн.

Матчи стартового тура нового сезона украинской Премьер-лиги пройдут без использования системы видеоповторов VAR, сообщает телеканал Футбол.

В данный момент судейский корпус занимается соответствующей подготовкой арбитров, которые вскоре приступят к работе на матчах УПЛ. Видеоассистенты будут работать на трех матчах первого тура в режиме оффлайн, но не смогут повлиять на решения главного судьи.

"Комитет арбитров будет проводить обучение, чтобы увеличить квоту тех, кто может работать с системой VAR. Она будет использоваться в будущих матчах.

Насколько я знаю, в планах УАФ есть приобретение второй машины VAR. Они активно работают, чтобы можно было обслужить как можно больше матчей.

Когда производится разбивка тура, мы согласовываем всё с Комитетом арбитров, чтобы обслужить как можно больше игр", – рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

Ранее сообщалось, что стало известно расписание первого тура УПЛ.