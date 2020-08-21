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Мирча Луческу, фото Динамо
21 августа 2020, 16:24
Динамо сыграет против Олимпика в первом туре УПЛ. Мирча Луческу доверил место в стартовом составе Цитаишвили, Сироте и Супряге.
Олимпик: Кичак — Зотько, Снурницын, Лебеденко — Пасич, Тейшейра, Политыло, Романовский, Чогадзе — Завийский — Шахаб
Запасные: Альими, Баланюк, Кравчук, Лукьянчук, Кириленко, Неплях
Динамо: Бущан — Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев — Сидорчук, Буяльский — Цитаишвили, Шапаренко, Де Пена — Супряга
Запасные: Бойко, Соль, Цыганков, Леднев, Андриевский, Родригес, Булеца, Забарный, Дуэлунд
Матч Олимпик — Динамо начнется в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.