Украина

Президент верит, что "горняки" вернутся в мирный украинский Донецк.

Владимир Зеленский верит, что скоро понятие "клуб-переселенец" исчезнет, а Шахтер будет играть против Динамо на Донбасс-Арене.

"Последние три дня я совершаю рабочие поездки по регионам страны. Мы понимаем, насколько важно сшивать Украину. Речь не только о единении вокруг национальной идеи. Не только о новых дорогах и мостах, которые соединяют страну. Речь и о единении украинцев вокруг счастливых эмоций. Спорт, в частности футбол, решает эту задачу.

Именно поэтому мы сделаем все возможное, чтобы первенство Украины по футболу вновь стало настоящим праздником для людей.

Чтобы новыми победами на высшем уровне болельщиков снова радовали Днепр, харьковский Металлист, львовские Карпаты, одесский Черноморец, луцкая Волынь, ужгородская Говерла, запорожский и донецкий Металлурги, черновицкая Буковина, конечно – симферопольская Таврия, а также многие другие.

И чтобы такое понятие, как клубы-переселенцы, навсегда исчезло из употребления. И наступит день, когда классическое украинское дерби между Динамо и Шахтером состоится на Донбасс Арене, в украинском, мирном и спокойном Донецке", — написал президент Украины в своем Facebook-аккаунте.

Напомним, что матч за Суперкубок Украины впервые в истории состоится в Киеве.