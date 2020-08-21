Активные болельщики киевлян не хотят мириться с новым тренером.
Мирча Луческу, getty images
21 августа 2020, 16:55
Ультрас Динамо по-прежнему недовольны приходом Мирчи Луческу на пост главного тренера команды. Ненависть к румыну и руководству клуба породила прекрасное — песню.
Текст песни:
"Сумно, сумно аж за край,
Бо тренер Динамо — ржавий будулай,
В місті завелись кроти,
Їх сюди впустили суркіси-брати.
Один із них ОПЗЖ-е,
А інший шуби продає,
Їх керівництво клуб на дно давно веде.
І вже терпець урвався нам,
Остання крапля був ЦИГАН!
Цього ніколи не пробачимо ми ВАМ!"
Динамо в ближайшем матче УПЛ сыграет против Олимпика. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.