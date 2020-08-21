Украина

Активные болельщики киевлян не хотят мириться с новым тренером.

Ультрас Динамо по-прежнему недовольны приходом Мирчи Луческу на пост главного тренера команды. Ненависть к румыну и руководству клуба породила прекрасное — песню.

Текст песни:

"Сумно, сумно аж за край,

Бо тренер Динамо — ржавий будулай,

В місті завелись кроти,

Їх сюди впустили суркіси-брати.

Один із них ОПЗЖ-е,

А інший шуби продає,

Їх керівництво клуб на дно давно веде.

І вже терпець урвався нам,

Остання крапля був ЦИГАН!

Цього ніколи не пробачимо ми ВАМ!"

Динамо в ближайшем матче УПЛ сыграет против Олимпика. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.