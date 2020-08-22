Украина

Полузащитник дончан дал комментарий после игры против "бело-синих".

Олимпик уступил Динамо с разгромным счетом в первом туре УПЛ. Даниэль Романовский отметил, что Динамо преобразилось с приходом нового тренера.

"Пропустили два быстрых мяча, что стало для нас шоком. Смогли вернуться в игру, забив красивый мяч. Поверили, что можем зацепиться за результат, сравнять счет.

Но во втором тайме, после того как Динамо забило, мы не смогли перестроиться. Хорошо, что после такой сложной игры будет пауза. Будет время все проанализировать и подготовиться к следующей игре лучше. Нам еще нужно сыграться. Нет смысла искать виноватых в поражении. Проиграла вся команда.

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Динамо понравилось. Видно, что они начали играть совсем в другой футбол с новым тренером. У них много сильных молодых футболистов, которые вернулись из аренды. Впечатления от соперника самые хорошие", — приводит слова полузащитника официальный сайт дончан.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Олимпик.