Пандемия дает о себе знать уже в первом туре нового чемпионата.
фото Львов
21 августа 2020, 14:50
Матч первого тура Львов — Минай перенесли из-за заболевших коронавирусом в составе хозяев, сообщает официальный сайт УПЛ.
Все инфицированные сразу же были переведены в режим самоизоляции. Имена футболистов не разглашаются.
Решение относительно новой даты и времени проведения матча Львов — Минай будет объявлено дополнительно.
Отметим, что все больше клубов из ТОП-5 чемпионатов сообщают о зараженных. Вирус не обошел стороной даже Бога.