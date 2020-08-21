Украина

Пандемия дает о себе знать уже в первом туре нового чемпионата.

Матч первого тура Львов — Минай перенесли из-за заболевших коронавирусом в составе хозяев, сообщает официальный сайт УПЛ.

Все инфицированные сразу же были переведены в режим самоизоляции. Имена футболистов не разглашаются.

Решение относительно новой даты и времени проведения матча Львов — Минай будет объявлено дополнительно.

Отметим, что все больше клубов из ТОП-5 чемпионатов сообщают о зараженных. Вирус не обошел стороной даже Бога.