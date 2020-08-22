Главный тренер Десны — о матче против Зари в первом туре УПЛ.
АЛЕКСАНДР РЯБОКОНЬ, ФК ДЕСНА ЧЕРНИГОВ
22 августа 2020, 23:59
Десна одержала волевую победу над Зарей в первом туре УПЛ. Комментарий по матчу дал наставник черниговской команды Александр Рябоконь.
"Мы не гадаем с заменами: Будковский знал, что выйдет. Он хорошо вошел в игру, понял ситуацию, почему не вышел в старте, был активен. Таких футболистов у нас немного.
В первом тайме команды блокировали действия друг друга, в том числе динамическим, тактическим прессингом. В первом тайме была шахматная партия. Во втором более была уже динамичная, темповая, искренняя игра.
Мы гибкая команда, под каждого соперника ищем ходы, чтобы им было неудобно, а нам удобно. У соперника два активных нападающих, поэтому у нас вышли три центральных защитника. Мы и в прошлом применяли эту схему, хоть и не так часто", — сказал Александр Рябоконь в эфире канала Футбол 1.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Заря.