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Главный тренер Десны — о матче против Зари в первом туре УПЛ.

Десна одержала волевую победу над Зарей в первом туре УПЛ. Комментарий по матчу дал наставник черниговской команды Александр Рябоконь.

"Мы не гадаем с заменами: Будковский знал, что выйдет. Он хорошо вошел в игру, понял ситуацию, почему не вышел в старте, был активен. Таких футболистов у нас немного.

В первом тайме команды блокировали действия друг друга, в том числе динамическим, тактическим прессингом. В первом тайме была шахматная партия. Во втором более была уже динамичная, темповая, искренняя игра.

Мы гибкая команда, под каждого соперника ищем ходы, чтобы им было неудобно, а нам удобно. У соперника два активных нападающих, поэтому у нас вышли три центральных защитника. Мы и в прошлом применяли эту схему, хоть и не так часто", — сказал Александр Рябоконь в эфире канала Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна — Заря.