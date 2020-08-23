Украина

Энес Махмутович продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Очередным новичком Львова стал защитник Энес Махмутович, сообщил официальный сайт клуба. Он будет играть за "сине-золотых львов" под 22-м номером. Контракт рассчитан на два сезона.

Игрок сборной Люксембурга (11 матчей в национальной команде) перешел во Львов в качестве свободного агента. Перед этим он выступал за дублирующий состав Мидлсбро.

Махмутович – уже третий летний новичок Львова после Микеля Айнсалу и Макса Челича.

В первом туре Премьер-лиги ПФК Львов не смог сыграть против Миная, поскольку в клубе обнаружили коронавирус.