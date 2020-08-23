Украина

Хавбек рассказал о дебютном матче в составе киевлян в УПЛ

Полузащитник Богдан Леднев поделился своим мнением о работе с Мирчей Луческу после матча с Олимпиком (4:1), а также рассказал о подготовке ко встрече с Шахтером в Суперкубке Украины.

"Эмоции от матча с Олимпиком, конечно, только хорошие. Выиграть первую игру в сезоне всегда важно. Хорошо, что удалось приобщиться к победе, поэтому, конечно, очень рад. Теперь в приподнятом настроении будем готовиться к матчу за Суперкубок Украины против Шахтера.

Я вернулся в Динамо и очень хотел остаться здесь. Очень рад, что все сложилось именно так. Я очень долго ждал этого момента, и наконец дождался.

Луческу – тренер с большим именем, и одно удовольствие работать под его руководством. Думаю, сотрудничество с Мистером даст толчок особенно для молодежи, потому что у него много опыта, и все лишь будут добавлять в мастерстве.

Одна из наших установок на игру – держание мяча, отрабатываем это на тренировках. Конечно, в следующих матчах также будем стараться доминировать и диктовать свою игру.

С Шахтером настраиваемся только на положительный результат, на поле будем отдаваться по максимуму для его достижения. Хорошо, что матч проходит в Киеве, ведь мы фактически у себя дома будем играть. Это дополнительный плюс", – рассказал Леднев в интервью официальному сайту клуба.

Матч Шахтер – Динамо пройдет в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 25 августа.