Украина

Наставник Ингульца высказался о ничьей в матче первого тура УПЛ против Днепра-1 (1:1).

Ингулец в своем первом в истории матче в рамках украинской Премьер-лиги разошелся миром с Днепром-1 (1:1). Главный тренер петровского клуба Сергей Лавриненко поделился эмоциями от ничейного результата в стартовом туре нового сезона первенства страны.

"Мое второе пришествие в УПЛ — более удачное, чем первое. Четыре года назад мы проиграли Шахтеру со счетом 1:4. Сейчас взяли очко в матче против серьезной команды в лице Днепра-1. Только положительные эмоции. Скрывать нечего – радости у нас много. Хотя нужно признать, что во многих моментах нам повезло. Фортуна была где-то на нашей стороне. Но у нас тоже были интересные контратаки. Не скажу, что счет закономерен, но у нас была удача".

"Не хотел бы раскрывать все наши тактические моменты и план на игру. Нам многое удалось. Надо привыкнуть еще к скоростям, к быстрому темпу, к качеству работы с мячом. Мы шли к этому, и сейчас надо адаптироваться, нарастить мышцы, чтобы потом конкурировать с другими командами. Сегодняшняя ничья, которую мы заработали, нас порадовала, но впереди нам предстоит еще очень много работы".

"Помню наш последний матч здесь с Днепром-1, когда соперник решал задачу выхода в Премьер-лигу. Получилась интересная, живая и динамичная игра, а матч закончился со счетом 3:3. И сидя за этим столом на пресс-конференции, я сказал: "Ждите, через год мы к вам приедем". Мы обещание сдержали, поэтому дальше все будет зависеть от нас", – заявил Лавриненко на пресс-конференции.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ингулец — СК Днепр-1 вы можете на Football.ua.