Наставник Десны получил среднюю оценку 4,6 за матч против Зари (3:1).
Александр Рябоконь, УПЛ
24 августа 2020, 17:36
Всеукраинское объединение тренеров по футболу определило лучшего специалиста среди команд украинской Премьер-лиги по итогам первого тура первенства страны.
Им стал главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь, команда которого добыла волевую победу в матче против луганской Зари со счетом 3:1.
Работу 56-летнего украинского специалиста оценили в средний бал 4,6 по итогам пяти традиционных критериев.
1. Номинальный результат команды — 5
2. Трудности в построении и управлении подопечными — 4
(Важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая).
(Травмированые/дисквалифицированые, особые обстоятельства).
3. Мастерство в работе с кадрами — 5
(Игроки, использованы не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе).
4. Тренерское мастерство — 5
(Многообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора).
5. Накопительный критерий — 4
(Если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки).
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десна – Заря. Стоит отметить, что лучшим футболистом первого тура чемпионата Украины стал вратарь Колоса Евгений Волынец.