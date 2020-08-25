Украина

Санитарный протокол проведения соревнований не изменился с прошлого сезона.

Шахтер сойдется в противостоянии с Динамо в матче за Суперокубок Украины. Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о подготовке к поединку и о том, сколько человек в нынешней ситуации может присутствовать на стадионе.

"С нашей стороны мы сделаем все возможное, чтобы матч прошел на наивысшем уровне".

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"Нынешний санитарный протокол действует с сезона 2019/20. Первый тур Премьер-лиги состоялся в соответствии с ним. Доступ на матч имеют 200 человек и 30 журналистов", – сказал Дикий в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 25 августа на НСК Олимпийский в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.