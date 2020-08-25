Украина

Защитник дал комментарий перед игрой против киевлян.

Шахтер в рамках поединка за Суперкубок Украины сыграет против Динамо. Сергей Болбат уверил, что у него огромная мотивация на игру, а также выразил желание того, чтобы Шахтер вышел на первое место по количеству титулов в Украине.

"У многих может возникнуть впечатление, что нам это чемпионство далось легко. На самом деле, это совсем не так. Об этом уже неоднократно говори Луиш Каштру, что победу в чемпионате нам никто не дарил. Мы выполнили огромный объем работы. Был момент, когда отрыв от второго места был еще не таким большим и у нас были сложные лобовые матчи, победы в которых потом и решили судьбу чемпионата. Поверьте, было нелегко. Много сил и нервов отдали для этой поhttps://upl.ua/ua/news/view/4375беды и обо всем этом не нужно забывать. После такой турнирной борьбы мы обычно рады, что досрочно стали чемпионами с солидным отрывом.

Поединок с Динамо? Лично для меня это принципиальный матч с принципиальным соперником. К тому же, это будет игра за трофей. Здесь даже нечего думать, мотивация зашкаливает. Цель — выиграть кубок и порадовать болельщиков, показав при этом хороший футбол. Я думаю, что у нас это получится. Для этого мы приложим максимум усилий.

Хотелось бы, чтобы Шахтер скорее стал номер один по количеству завоеванных трофеев. Поскольку два предыдущих Суперкубка нам не удалось выиграть, мы будем сверхмотивированы на эту игру и надеюсь, что для нас все сложится наилучшим образом", приводит слова Болбата официальный сайт УПЛ.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Шахтером и Динамо состоится 25 августа на НСК Олимпийский в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.