Украина

Подопечные Мирчи Луческу добыли первый трофей под руководством румынского наставника.

В Суперкубке Украины между собой встречались Шахтер и Динамо. Коллектив Мирчи Луческу оказался сильнее "горняков" и завоевал очередной трофей.

Это означает, что Динамо выиграло третий Суперкубок подряд. Примечательно, что для Луиша Каштру это второе поражение подряд в этом турнире.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу — первый тренер, который выиграл Суперкубок с двумя разными командами.