Украина 25 августа 2020, 23:12 Динамо выиграло три Суперкубка Украины подряд Подопечные Мирчи Луческу добыли первый трофей под руководством румынского наставника. Фото: ФК Шахтер 25 августа 2020, 23:12 В Суперкубке Украины между собой встречались Шахтер и Динамо. Коллектив Мирчи Луческу оказался сильнее "горняков" и завоевал очередной трофей. Это означает, что Динамо выиграло третий Суперкубок подряд. Примечательно, что для Луиша Каштру это второе поражение подряд в этом турнире. Ранее сообщалось, что Мирча Луческу — первый тренер, который выиграл Суперкубок с двумя разными командами. Команды Динамо Киев Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте