Украина

В последний раз киевляне выигрывали с неминимальным преимуществом у "горняков" еще в 2011 году.

Динамо в матче за Суперкубок Украины-2020 обыграло Шахтер со счетом 3:1. Преимущество более одного мяча в пользу "бело-синих" было зафиксировано впервые с 5 июля 2011 года, когда динамовцы в Полтаве обыграли Шахтер в поединке за Суперкубок Украины с тем же счетом 3:1.

В 2011 счет уже на 5-й минуте открыл Олег Гусев, а на 11-й Фернандиньо сравнял счет. Тем не менее, мячи Папе Диакате и Артема Милевского принесли победу команде Юрия Семина.

Между этими двумя победами Динамо со счетом 3:1 команды провели ровно 40 матчей во всех турнирах.

Наставник Динамо Мирча Луческу стал первым, кто выигрывал Суперкубок Украины и с Шахтером, и с Динамо в качестве тренера.