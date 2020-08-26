Украина

Предлагаем вам принять участие в опросе касательно Суперкубка Украины.

Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины. Киевский клуб нанес три удара в створ — и все три стали результативными, несмотря на лучшее владения мячом у "горняков".

Предлагаем вам выбрать лучших игроков матча как со стороны Шахтера, так и Динамо.

доступно видео голов и обзор матча

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