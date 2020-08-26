Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины. Киевский клуб нанес три удара в створ — и все три стали результативными, несмотря на лучшее владения мячом у "горняков". 

Предлагаем вам выбрать лучших игроков матча как со стороны Шахтера, так и Динамо. 

 
 
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Динамо.