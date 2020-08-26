Украина 26 августа 2020, 01:35 Опрос: кто был лучшим игроком в составе Шахтера и Динамо? Предлагаем вам принять участие в опросе касательно Суперкубка Украины. Фото: ФК Шахтер 26 августа 2020, 01:35 Динамо обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины. Киевский клуб нанес три удара в створ — и все три стали результативными, несмотря на лучшее владения мячом у "горняков". Предлагаем вам выбрать лучших игроков матча как со стороны Шахтера, так и Динамо. На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Динамо. Команды Динамо Киев Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте