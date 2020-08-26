В матче за Суперкубок Украины-2020 Динамо одержало победу над Шахтером со счетом 3:1 и стало обладателем трофея.

Голами в составе киевлян отметились Карлос Де Пена, Жерсон Родригес и Фран Соль, а единственный гол "горняков" забил Жуниор Мораес.

Предлагаем вашему вниманию церемонию награждения победителя после матча.


Ранее сообщалось, что Динамо обошло Шахтер по количеству трофеев.