Предлагаем вашему вниманию видео с празднованием киевлян после победного поединка.
Динамо с Суперкубком Украины, ФК Динамо
26 августа 2020, 06:24
В матче за Суперкубок Украины-2020 Динамо одержало победу над Шахтером со счетом 3:1 и стало обладателем трофея.
Голами в составе киевлян отметились Карлос Де Пена, Жерсон Родригес и Фран Соль, а единственный гол "горняков" забил Жуниор Мораес.
Предлагаем вашему вниманию церемонию награждения победителя после матча.
Ранее сообщалось, что Динамо обошло Шахтер по количеству трофеев.