Украина

Хавбек киевлян может повторить достижение легендарного вратаря.

Динамо одержало победу над Шахтером в матче за Суперкубок Украины со счетом 3:1. Капитан киевлян Сергей Сидорчук провел на поле все 90 минут и отличился результативной передачей.

Для Сидорчука этот матч стал шестым в составе Динамо в рамках Суперкубка Украины. По количеству поединков он сравнялся с Олегом Гусевым, Андреем Ярмоленко и Денисом Гармашем, а лидирует по этому показателю Александр Шовковский, у которого в активе девять матчей.

Сидорчук, как и Виталий Буяльский, выиграл Суперкубок в четвертый раз. Они сравнялись по количеству побед с Гармашем и Бадром Эль Каддури, а с пятью победами лидирует все тот же Шовковский.

Кроме того, Сидорчук стал седьмым капитаном Динамо, который побеждал с командой в Суперкубке. Ранее этого добивались Валентин Белькевич, Александр Шовковский, Горан Гавранчич, Артем Милевский, Виктор Цыганков и Виталий Буяльский.