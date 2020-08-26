Украина

Шаран рассказал о планах команды на паузу в чемпионате.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился планами команды относительно подготовки во время паузы УПЛ.

"Желто-черные" договорились о спарринге с Зарей, а также хотят встретиться с одним из клубов Второй лиги.

"Сыграем с Зарей 5 сентября, поедем к ним в гости. Еще планируем 30 или 31 августа, может, получится с кем-то из Второй лиги сыграть, если у них будет какой-то промежуток. С Кремнем или Горняком. Если нет – будем играть с молодежным составом", – рассказал Шаран в комментарии программе Футбол News.

Напомним, в матче стартового тура Александрия одержала крупную победу над Мариуполем.